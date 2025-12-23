PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbrüche und Lkw aufgebrochen

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht

Unbekannte verschafften sich in der zurückliegenden Woche unberechtigt Zutritt zu einer Wohnung in Heilbronn. Zwischen vergangenem Donnerstag, 13 Uhr, und Dienstagmorgen, 9:30 Uhr, gelangten der oder die Täter durch das gewaltsame Öffnen einer Terrassentüre ins Innere der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Siebennussbaumstraße. Anschließend wurden die Räumlichkeiten nach Wertsachen durchsucht und eine Uhr entwendet. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Flein: Zeugen nach Einbruch gesucht

In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen Unbekannte in ein Haus in Flein ein. Zwischen Mitternacht und 9:40 Uhr gelangten der oder die Täter durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters in das Gebäude in der Martin-Maier-Straße. Anschließend wurden die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch unklar. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 500 Euro geschätzt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

Ilsfeld: WErkzeug aus Lkw gestohlen

In der Nacht von Montag auf Dienstag stahlen Unbekannte eine Vielzahl an Werkzeugen aus einem LKW in Ilsfeld. Zwischen 18 Uhr am Montag und 6:30 Uhr am folgenden Morgen öffneten der oder die Täter gewaltsam die Hecktüre es in der Vorstadtstraße abgestellten Fahrzeugs und nahmen die darin gelagerten Werkzeuge der Marke "Festool" im Wert von mehreren tausend Euro mit. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib des Diebesguts machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07062 915550 beim Polizeiposten Ilsfeld zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

