Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Mosbach: Schneller Ermittlungserfolg der Polizei

Mosbach (ots)

Mosbach: Schneller Ermittlungserfolg der Polizei Mosbach, mehrere Paketdiebstähle aufgeklärt

Rechtzeitig zu Weihnachten gelang es der Polizei Mosbach drei Paketdiebstähle aufzuklären und somit die Ware an ihre rechtmäßigen Empfänger wieder auszuhändigen. Zwischen dem 9. und dem 19. Dezember kam es in Mosbach, im Stadtteil Waldstadt, zu insgesamt drei Paketdiebstählen. Bei den drei Fällen wurden Pakete entwendet, die zuvor vom Paketdienst vor den jeweiligen Haustüren abgelegt worden waren. Der Gesamtwert der Pakete belief sich auf rund 150 Euro. Im Rahmen der Ermittlungen des Polizeirevier Mosbach konnten inzwischen zwei Tatverdächtige ermittelt und das Diebesgut in deren Wohnung aufgefunden und sichergestellt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell