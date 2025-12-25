PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Einbruch

Main-Tauber-Kreis (ots)

Wehrbach: Einbruch, Bewohner im Haus

Trotz der Anwesenheit des Bewohners brach am Mittwochabend ein Unbekannter in der Zeit von 18:15 Uhr bis 20:00 Uhr in ein Haus in der Straße "Am Pfädle" in Wehrbach ein. Eingestiegen ist der Langfinger offenbar durch ein Wohnzimmerfenster und geflüchtet über eine Terassentür. Der Bewohner hatte sich zur Tatzeit schlafen gelegt und nichts vom Einbruch mitbekommen. In mehreren Räumen wurden Schubladen durchwühlt und Bargeld entwendet. Zeugen, die im Bereich der Straße Am Pfädle in Wehrbach an Heiligabend verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden gebeten, sich bei der Polizei in Tauberbischofsheim, Telefon 09341 810, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

