Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Einbruchsversuch, Suchaktion mit Hubschrauber

Hohenlohekreis (ots)

Öhringen: Einbruchsversuch beim Jugendhaus

Am Mittwochabend, gegen 20:20 Uhr, wurde der Polizei ein Einbruch beim Jugendhaus in der Büttelbronner Straße gemeldet. Es wurde bemerkt, dass ein Fenster eingeschlagen worden war. Entwendet wurde offenbar nichts. Der Sachschaden beziffert sich auf circa 100 Euro. Die genaue Tatzeit kann nicht festgelegt werden.

Neuenstein: Mit Hubschrauber und vielen Einsatzkräften gesucht und glücklicherweise gefunden

Engel in Uniform und ein hilfreicher Zeuge - so wird eine 93-jährige Frau zukünftig ihre ganz persönliche Weihnachtsgeschichte zu erzählen beginnen. Glücklicherweise ging diese gut aus. Gegen 2 Uhr am Donnerstagmorgen erreichte die Polizei der Notruf der Frau. Diese wollte offenbar von Öhringen nach Waldenburg fahren, war falsch abgebogen und stand mit ihrem Fahrzeug in einem Graben. Wo konnte sie der Polizei nicht mitteilen, und eine Ortung der Dame war auch nicht möglich. Vier Streifenwagenbesatzungen und ein Polizeihubschrauber machten sich auf die Suche nach der Frau. Kurz vor vier Uhr wurde zusätzliche Suchhilfe bei der Feuerwehr angefordert. Gleichzeitig meldete sich ein Zeuge aus Neuenstein bei der Polizei. Er hörte im Bereich der Eppbachstraße Hilferufe einer Frau. Durch eine Streife der Verkehrspolizei Weinsberg konnte dadurch der verunfallte Pkw der Dame oberhalb der Eppbachstraße festgestellt werden. Mithilfe weiterer Polizei- und Rettungskräfte konnte die 93-Jährige aus ihrem Pkw geborgen werden. Sie wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Wagen der Frau war zuvor in einen Graben gerutscht. Fremdschaden entstand keiner.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

