POL-HN: Landkreis Heilbronn/Bad Friedrichshall: Frontalzusammenstoß auf B27

Kochendorf Mitte

Heilbronn (ots)

Am 1. Weihnachtsfeiertag, um 16.25 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit mehreren Eingeklemmten. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 23-jähriger Audi-Fahrer die B27 in Fahrtrichtung Mosbach. Auf Höhe des Beschleunigungsstreifens der Auffahrt Kochendorf-Mitte kam der Audi-Fahrer in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit dem entgegenkommenden Skoda des 30-jährigen Fahrers. Nachfolgend konnte ein Fahrzeuglenker eines Hyundai nicht rechtzeitig bremsen und fuhr noch in die Unfallstelle. Der Fahrer des Audi und der Fahrer des Skoda, samt 27-jähriger Beifahrerin, wurden hierbei eingeklemmt. Die Personen mussten durch die Feuerwehr mit schweren Gerät befreit werden. Alle Personen, auch der 25-jährige Fahrer des Hyundai, wurden mit schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Hierzu war auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Die Feuerwehr war mit 6 Fahrzeugen und 28 Kräften, die Rettung mit 3 Notarztwagen, 4 Rettungsfahrzeugen und 1 Rettungshubschrauber im Einsatz. Die B27 war für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten bis 22.30 Uhr in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Durch die Staatsanwaltschaft wurde zur Erhellung des Unfallhergangs ein Gutachter angeordnet. Der Gesamtschaden wird auf 30.000,- EUR geschätzt. Die Unfallermittlungen hat das Polizeirevier Neckarsulm aufgenommen.

