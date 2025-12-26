Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Mehrere Einbrüche in Eppingen-Mühlbach

Heilbronn (ots)

Eppingen-Mühlbach: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht Am ersten Weihnachtsfeiertag kam es in Eppingen-Mühlbach zu mehreren Einbrüchen. Der oder die Täter verschafften sich zwischen 12:15 Uhr und 23:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu zwei Häusern in der Ringstraße und einem Haus in der Burgstraße. Alle Gebäude wurden anschließend nach Wertgegenständen durchsucht und Bargeld, Schmuck, Parfüm sowie Kleidung entwendet. Ein Tatzusammenhang kann nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die am Donnerstag im Bereich der Ringstraße und der Burgstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 beim Polizeirevier Eppingen zu melden.

Hinweis der Polizei: Auch über die Weihnachtsfeiertage Einbruchschutz beachten Gerade in der Weihnachtszeit und über die Feiertage nutzen Einbrecher vermehrt die Abwesenheit von Bewohnerinnen und Bewohnern aus. Viele Menschen verbringen die Feiertage bei Familie, Freunden oder Bekannten oder sind für mehrere Stunden - teils auch über Nacht - außer Haus. Die Polizei empfiehlt daher, insbesondere während der Weihnachtsfeiertage folgende Verhaltenshinweise zu beachten:

- Türen und Fenster - auch gekippte - vor dem Verlassen der Wohnung oder des Hauses stets sorgfältig verschließen

- Rollläden nicht vollständig herunterlassen, um keine Abwesenheit zu signalisieren

- Briefkasten regelmäßig leeren lassen oder Nachbarn bitten, darauf zu achten

- Beleuchtung mit Zeitschaltuhren nutzen, um Anwesenheit vorzutäuschen

- Nachbarn oder Vertrauenspersonen informieren, wenn man über die Feiertage verreist oder länger abwesend ist

- Wertsachen, Bargeld und Schmuck möglichst nicht offen sichtbar aufbewahren

- Vorsicht beim Teilen von Urlaubs- oder Besuchsplänen in den sozialen Netzwerken - insbesondere in Echtzeit

Zusätzlich gilt: Verdächtige Personen oder Beobachtungen sollten umgehend der Polizei gemeldet werden. Oft können Hinweise aus der Nachbarschaft entscheidend sein, um Einbrüche zu verhindern oder Täter zu identifizieren. Die Polizei appelliert daher an die Bevölkerung, gerade während der Weihnachtsfeiertage aufmerksam zu sein und durch umsichtiges Verhalten aktiv zum Einbruchschutz beizutragen.

