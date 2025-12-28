Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Trunkenheit im Verkehr, gestohlener E-Scooter, ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Walldürn: Trunkenheit im Straßenverkehr

Mit knapp über 1,9 Promille wurde ein Fahrzeugführer am frühen Freitagmorgen in Walldürn an einer Tankstelle in der Buchener Straße kontrolliert. Gegen 2 Uhr morgens müsste der Ford-Fahrer zunächst zur Identitätsfeststellung zum Buchener Polizeirevier gebracht werden, da er der deutschen Sprache nicht mächtig war. Der in den Niederlanden wohnende Mann hatte zudem keinen Führerschein. Er musste eine Blutprobe abgeben. Sein Fahrzeug wurde an Angehörige übergeben.

Osterburken: E-Scooter gestohlen

Zwischen Donnerstag und Freitag wurde in der Güterhallenstraße in Osterburken, an der Unterführung zum Bahnhof, ein dort am Geländer angeschlossener E-Roller gestohlen. Das Fahrzeug hatte einen Wert von circa 350 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Diebstahl geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Buchen, Telefon 06281 9040, zu melden.

Mosbach: Wechselspiel bringt nichts

Am Samstagabend, gegen 18:30 Uhr, wollte eine Streifenwagenbesatzung des Mosbacher Polizeireviers einen schwarzen BMW kontrollieren. Nachdem dessen Fahrer dies erkannte, beschleunigte er zunächst den Wagen und fuhr im Anschluss im Bereich der Mosbacher Straße auf das Gelände eines Schnellimbisses. Der Fahrer stieg dort für die Streife deutlich erkennbar von der Fahrerseite des Wagens aus, ebenfalls dessen Beifahrer. Dieser Beifahrer gab sich dann unvermittelt als Fahrer des BMW gegenüber der Streife aus und übergab diesen seinen Führerschein. Nach einem kurzen Aufklärungsgespräch ließ er davon wieder ab. Der eigentliche Fahrer konnte seinen Führerschein nicht vorzeigen, er hatte nämlich keinen und wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zur Anzeige gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell