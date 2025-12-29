Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Polizei sucht Ersthelfer nach Unfall, versuchter Einbruch und Unfall

Haßmersheim: Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht

Nach einem Einbruchsversuch in eine Doppelhaushälfte in Haßmersheim, sucht die Polizei Zeugen. Zwischen dem 25. Dezember und dem 28. Dezember versuchte der oder die Täter eine Türe an dem Gebäude in der Ehrenmalstraße aufzuhebeln. Dies misslang, weshalb das Innere des Hauses nicht betreten wurde. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach.

L527/Sulzbach: Ersthelfer nach Unfall gesucht

Nach einem schweren Unfall auf der Landesstraße 527 am Sonntagmorgen (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/6186600) sucht die Polizei einen der Ersthelfer. Der verunfallte 31-Jährige soll von drei Personen aus dem brennenden Fahrzeugfrack befreit worden sein. Der Polizei sind derzeit leider nur die Personalien von zwei der Ersthelfenden bekannt, weshalb die dritte Person nun gesucht wird. Der Helfende oder Zeugen, die Angaben zu der helfenden Person machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Schefflenz: Eine Verletzte nach Unfall

Eine Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Sonntagnachmittag bei Schefflenz. Gegen 15:20 Uhr war eine 18-Jährige mit ihrem VW Polo auf der Bundesstraße 292 von Schefflenz in Richtung Adelsheim unterwegs, als sie aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hier kollidierte der VW mit zwei Bäumen, drehte sich und kam neben der Straße zum Stehen. Die junge Frau zog sich leichte Verletzungen zu und wurde durch Rettungskräfte ins Krankenhaus gebracht. Ihr Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

