Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Verkehrsunfall fordert eine lebensgefährlich veletzte Person

Heilbronn (ots)

Mosbach / L527:

Der 31-jährige Pkw-Führer einer Mercedes-Benz C-Klasse befährt am 28.12.2025, gegen 09:30 Uhr, die L527 von Mosbach kommend in Fahrtrichtung Billigheim-Sulzbach. Im Bereich einer Linkskurve kommt er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert frontal mit einem Baum, welcher in der Folge auf den verunfallten Pkw stürzt. Der 31-Jährige wird aufgrund der Wucht des Aufpralls im Fahrzeug eingeklemmt und kann noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte durch Ersthelfende aus dem mittlerweile brennenden Fahrzeugwrack gerettet werden. Der Verunfallte erlitt lebensfährliche Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Es entstand ein Gesamtsachschaden in einer Höhe von ca. 7.000 Euro. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Rettungsdienst war neben dem Rettungshubschrauber mit einem Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug vor Ort, die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen im Einsatz. Die L527 war während der Verkehrsunfallaufnahme bis ca. 11:45 Uhr voll gesperrt. Das Polizeirevier Mosbach hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und steht unter der Telefonnummer 06261/809-0 für sachdienliche Hinweise zur Verfügung.

