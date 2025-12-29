Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Vermisstensuche

Main-Tauber-Kreis (ots)

Wittighausen: Fahndung nach vermisster Frau

Seit den Mittagsstunden Montagmittag, gegen 11:30 Uhr, sucht die Polizei im Bereich Wittighausen/Oberwittighausen nach einer vermissten Frau. Die 50-Jährige ist etwa 1,60 Meter groß, schlank und hat kurze schwarze Haare. Bekleidet ist sie vermutlich mit einer schwarzen Winterjacke sowie einer grauen Jogginghose. Möglicherweise führt sie eine dünne Decke mit sich. Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Frau in einer hilflosen Lage befindet. Aus diesem Grund sind zahlreiche Einsatzkräfte an der Suche beteiligt. Neben mehreren Streifenwagen kommen auch ein Polizeihubschrauber und -hunde, eine Polizeidrohne sowie sogenannte Mantrailer-Hunde zum Einsatz. Personen, die die beschriebene Frau gesehen haben oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich umgehend bei einer Polizeidienststelle oder über den Notruf 110 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell