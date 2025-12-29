Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Kellerbrand

Heilbronn (ots)

Ilsfeld-Schozach: Mutmaßlich defekter Akku führt zu Kellerbrand

Am Montagmittag, gegen 12:25 Uhr, kam es in der Ilsfelder Straße (Kreisstraße 2083) in Ilsfeld-Schozach zu einem Brand in einem Einfamilienhaus. Die zwei Bewohner des Hauses konnten sich in Sicherheit bringen und blieben unverletzt. Gegen 13:30 Uhr hatte die Feuerwehr den Brand vollständig gelöscht. Die Ortsdurchfahrt musste für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt werden. Auch nach Abschluss der Löscharbeiten war die Straße aufgrund drohender Glätte durch gefrierendes Löschwasser noch temporär gesperrt. Brandursächlich war vermutlich ein defekter Akku eines Akkuschraubers. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf rund 30.000 Euro beziffert. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 34 Einsatzkräften vor Ort.

