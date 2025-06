Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Mehrere Haftbefehle vollstreckt und über 5.000,00 EUR eingenommen

Zittau, Seifhennersdorf (ots)

Im Rahmen der verstärkten Grenzkontrollen haben Ebersbacher Bundespolizisten am vergangenen Pfingstwochenende mehrere Haftbefehle vollstreckt und dabei über 5.000,00 Euro eingenommen.

Am 07. Juni 2025 wurde in Seifhennersdorf ein 23-jähriger Tscheche kontrolliert, welcher von der Staatsanwaltschaft Görlitz wegen Diebstahl und Sachbeschädigung gesucht wurde. Gegen ihn war Untersuchungshaft angeordnet worden. Er wurde vor Ort verhaftet und an die Landespolizei übergeben.

Ein 33-jähriger Slowake wurde am 09. Juni 2025 gegen 20:00 Uhr auf der B 178n nahe Zittau kontrolliert. Dieser wurde von Staatsanwaltschaft München wegen eines Verstoßes gegen das Anti-Doping- Gesetz gesucht und hatte noch eine Geldstrafe in Höhe von 1889,50 Euro inklusive Kosten offen. Da er den geforderten Betrag sofort bezahlte, konnte er weiterreisen.

Ebenfalls auf der B 178n wurde am 10. Juni 2025 um 00:10 Uhr ein 50-jähriger Tscheche kontrolliert. Er wurde von der Staatsanwaltschaft Weiden wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gesucht. Die offene Geldstrafe in Höhe von 1081,00 Euro bezahlte ein Arbeitskollege für ihn und er konnte die Dienststelle als freier Mann verlassen.

Ebenfalls am 10. Juni 2025 gegen 09:45 Uhr reiste dann ein 42-jähriger Deutscher auf der B 178n nach Deutschland ein. Dieser wurde von der Staatsanwaltschaft Bremen wegen Subventionsbetrug gesucht und hatte noch eine Geldstrafe in Höhe von 2.340,00 Euro offen. Seine Freundin bezahlte diese Summe in bar, sodass er weiterreisen konnte.

