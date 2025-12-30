Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadtkreis Heilbronn: Versuchter Einbruch bei Juwelier

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht Am vergangenen Wochenende versuchte eine unbekannte Person in ein Juweliergeschäft in Heilbronn einzubrechen. Zwischen Samstagabend, 18:30 Uhr, und Montagmorgen, 10:30 Uhr, manipulierte der Täter gewaltsam am Schließzylinder der Eingangstüre des Geschäfts in der Karlstraße. Der Versuch die Türe zu öffnen misslang, weshalb das Innere nicht betreten wurde. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

