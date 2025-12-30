PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Feuer auf Balkon, Unfallflucht

Main-Tauber-Kreis (ots)

Bad Mergentheim: Rettungswagenbesatzung verhindert Brandausbreitung

Die schnelle Reaktion einer Rettungswagenbesatzung hat am Montagabend den Ausbruch eines Brandes in Bad Mergentheim verhindert. Die Besatzung bemerkte gegen 20:40 Uhr im Vorbeifahren ein offenes Feuer auf einem Balkon in der Boxberger Straße und griff umgehend ein. Nachdem die Notfallsanitäter den Notruf abgesetzt hatten, überstiegen sie einen Zaun um auf das Grundstück zu gelangen. Einem Sanitäter gelang es das Feuer mit einem Feuerlöscher einzudämmen. Die Flammen, welche vermutlich durch eine unsachgemäß ausgedrückte Zigarette ausgelöst wurde, hatte bereits begonnen ein darunter stehendes Katzenhaus zu entzünden. Die 59-jährige Wohnungsbesitzerin bemerkte das Feuer offensichtlich nicht. Der Schaden beschränkte sich dank des schnellen Eingreifens der beiden Männer auf einen leicht beschädigten Rollladen. Ohne das schnelle und entschlossene Eingreifen der Rettungswagenbesatzung hätte der Brand sich möglicherweise erheblich ausweiten können.

Wertheim: Unfallflucht - Zeugenaufruf

Sachschaden in einem mittleren vierstelligen Bereich verursachte ein LKW-Lenker am Montagvormittag in Wertheim. Der Unbekannte befuhr zwischen 11 Uhr und 11:30 Uhr die Rathausgasse. Hierbei blieb er mit seinem Fahrzeug, im Kreuzungsbereich Rathausgasse/Eichelgasse, an einem Gebäudeeck hängen. Die Hauswand wurde hierdurch beschädigt. Der LKW-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher oder dessen LKW geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim, Telefon 09342 91890, zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

