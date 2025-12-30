PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Heilbronn: Böller nach Passanten geworfen? Zeugen und weitere Geschädigte gesucht!

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Böller nach Passanten geworfen? Zeugen und weitere Geschädigte gesucht!

Am Montagabend, zwischen 18 Uhr und 19 Uhr, soll ein Mann in der Uhlandstraße in Heilbronn, Höhe Hausnummer 76, Böller aus einem Fenster auf vorbeilaufende Passanten geworfen haben. Zudem soll der Mann die Passanten mit ausländerfeindlichen Parolen beleidigt haben. Der Polizei ist es gelungen den Mann und zwei Zeugen zu ermitteln. Hierbei wurde bekannt, dass mehrere Personen von den Böllerwürfen und Beleidigungen betroffen waren. Die Kriminalpolizei Heilbronn hat zwischenzeitlich die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Zeugen und Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Alle Meldungen Alle
  • 30.12.2025 – 12:56

    POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Unfall mit Verletztem

    Heilbronn (ots) - Schefflenz: Ein Verletzter nach Unfall Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 27.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Montagnachmittag in Schefflenz. Gegen 15:45 Uhr befuhr ein 52-Jähriger mit seinem VW Transporter die Talstraße aus Mittelschefflenz kommend in Richtung Oberschefflenz. Kurz vor der Einmündung zur Hauptstraße geriet der Mann aus unbekannter Ursache mit seinem Fahrzeug ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 12:55

    POL-HN: Hohenlohekreis: Unfall mit mehreren Verletzten

    Heilbronn (ots) - Drei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Montagnachmittag bei Bretzfeld. Gegen 13 Uhr war eine 55-Jährige mit ihrem Seat auf der Landesstraße 1089 von Schwabbach in Richtung Rappach unterwegs und wollte an der Autobahnauffahrt nach links in Richtung Heilbronn abbiegen. Beim Abbiegevorgang übersah sie vermutlich den heranfahrenden Skoda einer ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 12:55

    POL-HN: Stadtkreis Heilbronn: Versuchter Einbruch bei Juwelier

    Heilbronn (ots) - Heilbronn: Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht Am vergangenen Wochenende versuchte eine unbekannte Person in ein Juweliergeschäft in Heilbronn einzubrechen. Zwischen Samstagabend, 18:30 Uhr, und Montagmorgen, 10:30 Uhr, manipulierte der Täter gewaltsam am Schließzylinder der Eingangstüre des Geschäfts in der Karlstraße. Der Versuch die Türe zu öffnen misslang, weshalb das Innere nicht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren