Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Heilbronn: Böller nach Passanten geworfen? Zeugen und weitere Geschädigte gesucht!

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Böller nach Passanten geworfen? Zeugen und weitere Geschädigte gesucht!

Am Montagabend, zwischen 18 Uhr und 19 Uhr, soll ein Mann in der Uhlandstraße in Heilbronn, Höhe Hausnummer 76, Böller aus einem Fenster auf vorbeilaufende Passanten geworfen haben. Zudem soll der Mann die Passanten mit ausländerfeindlichen Parolen beleidigt haben. Der Polizei ist es gelungen den Mann und zwei Zeugen zu ermitteln. Hierbei wurde bekannt, dass mehrere Personen von den Böllerwürfen und Beleidigungen betroffen waren. Die Kriminalpolizei Heilbronn hat zwischenzeitlich die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Zeugen und Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell