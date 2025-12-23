Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Nach Auffinden eines unbekannten Toten in Saarbrücken

Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe

Saarbrücken (ots)

Am 16. November 2025, gegen 12:50 Uhr, wurde von Spaziergängern ein unbekannter männlicher Leichnam in einem Gebüsch abseits der Straße "An der Römerbrücke" in Saarbrücken aufgefunden.

Der Körper lag in einem schlecht einsehbaren Bereich und wies keine offensichtlichen Anzeichen eines Gewaltverbrechens auf. Trotz intensiver Untersuchungen konnte die Person bis-lang noch nicht identifiziert werden. Daher bittet die Polizei die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise zur Identität der Person.

Die Person kann folgendermaßen beschrieben werden:

- etwa 180 cm groß - blaue Augen - sehr schlank/dünn - allgemein schlechter gesundheitlicher Zustand - möglicherweise obdachlos

Der Unbekannte war folgendermaßen bekleidet:

- dunkelblaue Jeanshose - dunkelblaue Regenhose - schwarze Jacke und dunkelblaue Regenjacke - grauer Fleece-Pullover - schwarze Adidas-Sneaker

Der Mann führte einen schwarzen Rucksack mit, der folgende Gegenstände enthielt:

- defekte Armbanduhr mit dem Wappen der Stadt Saarlouis - Stofftaschentuch mit dem Monogramm "W" - Prospekt von "Anton Götten Reisen" für Reisen im Jahr 2026

Personen, welche Hinweise zur Identität des abgebildeten Mannes geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0681/962-2133 an den Kriminaldauerdienst in Saarbrücken oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Für die Hinweisübermittlung kann auch die Onlinewache der Landespolizeidirektion genutzt werden (www.onlinewache.saarland.de).

Original-Content von: Landespolizeidirektion Saarland, übermittelt durch news aktuell