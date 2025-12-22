PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Geschwindigkeitskontrollen im Saarland
Ankündigung der Kontrollörtlichkeiten und -zeiten 1. KW 2026

Saarbrücken (ots)

In der Zeit von Montag, 29.12.2025, bis Sonntag, 04.01.2026, werden durch die saarländische Polizei an nachfolgend aufgeführten Örtlichkeiten Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt:

Montag, 29.12.2025

   - B 41 zwischen Neunkirchen und St. Wendel
   - BAB 6 zwischen Landesgrenze Frankreich und AK Neunkirchen
   - BAB 8 zwischen AS Heusweiler und AK Neunkirchen

Dienstag, 30.12.2025

   - L 151, Wadern
   - BAB 623 zwischen AS Herrensohr und AD Friedrichsthal
   - BAB 8 zwischen Landesgrenze Luxemburg und AS Merzig

Mittwoch, 31.12.2025

   - B 268, Lebach
   - BAB 620 zwischen AD Saarbrücken und AD Saarlouis
   - L 108, Saarbrücken-Fechingen

Donnerstag, 01.01.2026

   - B 51 zwischen Kleinblittersdorf und Saarbrücken
   - BAB 623 zwischen Saarbrücken und AD Friedrichsthal
   - BAB 1 zwischen AK Neunkirchen und AS Eppelborn

Freitag, 02.01.2026

   - BAB 8 zwischen AK Neunkirchen und AS Heusweiler
   - B 269 neu, Lisdorf
   - Neunkirchen

Samstag, 03.01.2026

   - Warndt

Sonntag, 04.01.2026

   - Merzig

Hinweis:

Bei den angekündigten Messstellen handelt es sich um Unfallörtlichkeiten, die nach Unfallhäufung, Unfallfolgen und Unfallursachen ausgewählt wurden.

Über die angekündigten Kontrollen hinaus sind weitere Geschwindigkeitskontrollen möglich. Aus einsatztechnischen Gründen können auch angekündigte Kontrollen entfallen.

Weitere Infos der Polizei im Internet unter: www.polizei.saarland.de

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Landespolizeidirektion Saarland
Sebastian Schmidt
Mainzer Straße 134-136
66121 Saarbrücken
Telefon: 0681-9628018
E-Mail: lpd-presse@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Original-Content von: Landespolizeidirektion Saarland, übermittelt durch news aktuell

