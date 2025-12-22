Landespolizeidirektion Saarland
POL-SL: Geschwindigkeitskontrollen im Saarland
Ankündigung der Kontrollörtlichkeiten und -zeiten 1. KW 2026
Saarbrücken (ots)
In der Zeit von Montag, 29.12.2025, bis Sonntag, 04.01.2026, werden durch die saarländische Polizei an nachfolgend aufgeführten Örtlichkeiten Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt:
Montag, 29.12.2025
- B 41 zwischen Neunkirchen und St. Wendel - BAB 6 zwischen Landesgrenze Frankreich und AK Neunkirchen - BAB 8 zwischen AS Heusweiler und AK Neunkirchen
Dienstag, 30.12.2025
- L 151, Wadern - BAB 623 zwischen AS Herrensohr und AD Friedrichsthal - BAB 8 zwischen Landesgrenze Luxemburg und AS Merzig
Mittwoch, 31.12.2025
- B 268, Lebach - BAB 620 zwischen AD Saarbrücken und AD Saarlouis - L 108, Saarbrücken-Fechingen
Donnerstag, 01.01.2026
- B 51 zwischen Kleinblittersdorf und Saarbrücken - BAB 623 zwischen Saarbrücken und AD Friedrichsthal - BAB 1 zwischen AK Neunkirchen und AS Eppelborn
Freitag, 02.01.2026
- BAB 8 zwischen AK Neunkirchen und AS Heusweiler - B 269 neu, Lisdorf - Neunkirchen
Samstag, 03.01.2026
- Warndt
Sonntag, 04.01.2026
- Merzig
Hinweis:
Bei den angekündigten Messstellen handelt es sich um Unfallörtlichkeiten, die nach Unfallhäufung, Unfallfolgen und Unfallursachen ausgewählt wurden.
Über die angekündigten Kontrollen hinaus sind weitere Geschwindigkeitskontrollen möglich. Aus einsatztechnischen Gründen können auch angekündigte Kontrollen entfallen.
Weitere Infos der Polizei im Internet unter: www.polizei.saarland.de
