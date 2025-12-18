Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Vorweihnachtliche Verkehrskontrollen in St. Ingbert und Neunkirchen

Polizei stellt mehrere Verstöße bei Lieferfahrzeugen fest

St. Ingbert/Neunkirchen (ots)

Am heutigen Tag (18.12.2025) führte die Verkehrspolizei in der Zeit von 08:30 Uhr bis 13:00 Uhr in St. Ingbert und Neunkirchen Kontrollen mit Hauptaugenmerk auf Lieferfahrzeuge durch. Bei lediglich vier von 20 kontrollierten Fahrzeugen konnten keine Mängel oder Verstöße festgestellt werden.

Die Verkehrspolizei der Landespolizeidirektion richtete in St. Ingbert in der Parallelstraße und in Neunkirchen im Bereich Westspange zwei stationäre Kontrollstellen ein. Bei den 20 kontrollierten Fahrzeugen handelte es sich um 15 Kleinlastwagen, einen Lastwagen und vier Personenkraftwagen.

Gegen einen Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Ein weiterer Fahrer musste zur Blutentnahme. Gegen ihn wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Cannabis gefertigt. Darüber hinaus wurden sechs Verstöße gegen die Fahrpersonalverordnung festgestellt, da die Fahrzeugführer keine Nachweise über Lenk- und Ruhezeiten vorweisen konnten. Ein Fahrer hatte die Lenk- und Ruhezeiten nicht eingehalten und muss nun ebenfalls mit einem Bußgeld rechnen. Hier wurde eine Sicherheitsleistung einbehalten. Eine kontrollierte Person erwartet eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz, da diese ein Einhandmesser griffbereit mit sich führte. Außerdem stellten die Einsatzkräfte weitere sonstige Ordnungswidrigkeiten wegen mangelnder Ladungssicherung, dem technischen Zustand der Fahrzeuge, Gurtverstößen sowie dem Nichtmitführen von Führerschein und Zulassungsbescheinigung fest.

Die Polizei untersagte in Folge der festgestellten Verstöße in vier Fällen die Weiterfahrt und stellte einen Fahrzeugschlüssel sicher. Neben dem Fertigen von fünf Mängelberichten, wurden an einem Fahrzeug die Kennzeichenschilder aufgrund fehlendem Versicherungsschutz zwangsentstempelt.

Die Landespolizeidirektion weist erneut auf die verstärkten Kontrollen in der Adventszeit hin.

Original-Content von: Landespolizeidirektion Saarland, übermittelt durch news aktuell