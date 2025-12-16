Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Vorweihnachtliche Verkehrskontrolle mit Schwerpunkt Alkohol und Drogen im Bereich Saarbrücken

Die Polizei zieht Bilanz

Saarbrücken (ots)

Am gestrigen Montag (15.12.2025) richtete die Verkehrspolizei mit Unterstützung der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt sowie der Bereitschaftspolizei in Saarbrücken im Bereich des Hauptfriedhofs im Deutschmühlental und der Mainzer Straße zwei Kontrollstellen ein. Der Schwerpunkt der Kontrollen lag auf der Bekämpfung von Alkohol und anderen berauschenden Mitteln im Straßenverkehr. Insgesamt wurden 160 Fahrzeuge einer ganzheitlichen Kontrolle unterzogen. Dabei wurden mehrere Straftaten und Ordnungswidrigkeiten festgestellt.

In den vergangenen Jahren registrierte die Polizei in der Adventszeit mehr Verkehrsunfälle unter dem Einfluss berauschender Mittel als im Jahresdurchschnitt. Vor diesem Hintergrund finden in der vorweihnachtlichen Zeit verstärkt Schwerpunktkontrollen im Hinblick auf Alkohol und Drogen im Straßenverkehr statt. So auch am gestrigen Tag in der Zeit von 17:30 Uhr bis 22:30 Uhr.

Am Hauptfriedhof im Deutschmühlental sowie in der Mainzer Straße in Saarbrücken kontrollierten ca. 30 Einsatzkräfte der beteiligten Dienststellen 160 Fahrzeuge. Hieraus resultierten insgesamt vier Strafanzeigen wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr (aufgrund des Einflusses von Betäubungsmitteln), zwei Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eine Anzeige wegen Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Neben den strafrechtlichen Verstößen stellten die Beamten noch mehrere Ordnungswidrigkeiten fest und leiteten entsprechende Bußgeldverfahren ein. Insgesamt wurden fünf Personen Blutproben entnommen.

Die Landespolizeidirektion weist in diesem Zusammenhang noch einmal auf die verstärkten Kontrollmaßnahmen in der Adventszeit mit dem Schwerpunkt Alkohol und Drogen im Straßenverkehr hin.

