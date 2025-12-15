Landespolizeidirektion Saarland
POL-SL: Geschwindigkeitskontrollen im Saarland
Ankündigung der Kontrollörtlichkeiten und -zeiten 52. KW 2025
Saarbrücken (ots)
In der Zeit von Montag, 22.12.2025, bis Sonntag, 28.12.2025, werden durch die saarländische Polizei an nachfolgend aufgeführten Örtlichkeiten Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt:
Montag, 22.12.2025
- BAB 8 zwischen AS Heusweiler und AK Neunkirchen - BAB 1 zwischen AS Riegelsberg und AS Eppelborn - L 152 zwischen Nunkirchen und Weiskirchen
Dienstag, 23.12.2025
- B 406 zwischen Nennig und Oberleuken - BAB 620 zwischen AD Saarbrücken und AD Saarlouis - BAB 6 zwischen AK Neunkirchen und AD Saarbrücken
Samstag, 27.12.2025
- BAB 8 zwischen AS Merzig und Landesgrenze Luxemburg - BAB 6 zwischen AS Fechingen und AS Homburg - B 269 zwischen Saarlouis und Lebach
Sonntag, 28.12.2025
- BAB 8 zwischen AS Heusweiler und AK Neunkirchen - BAB 1 zwischen AS Riegelsberg und AS Eppelborn - L 126 zwischen St.Ingbert und Sulzbach
In der Zeit von Mittwoch, 24.12.2025, bis Freitag, 26.12.2025, werden durch die saarländische Polizei an unterschiedlichen Stellen im Saarland Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Die Messörtlichkeiten werden lageangepasst zu unterschiedlichen Zeiten ausgesucht.
Hinweis:
Bei den angekündigten Messstellen handelt es sich um Unfallörtlichkeiten, die nach Unfallhäufung, Unfallfolgen und Unfallursachen ausgewählt wurden.
Über die angekündigten Kontrollen hinaus sind weitere Geschwindigkeitskontrollen möglich. Aus einsatztechnischen Gründen können auch angekündigte Kontrollen entfallen.
Weitere Infos der Polizei im Internet unter: www.polizei.saarland.de
