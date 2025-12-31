Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Polizeipräsidium Heilbronn Vollbrand eines Pkw auf der BAB 6, Höhe des Parkplatzes Bauernwald in Fahrtrichtung Nürnberg

Heilbronn (ots)

Am Dienstag Abend gegen 21.40 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer einen Pkw-Brand auf Höhe des Parkplatzes Bauernwald an der BAB 6 in Fahrtrichtung Nürnberg. Eine 50-jährige Lenkerin eines 26 Jahre alten Pkw, Opel, konnte während der Fahrt einen Knall wahrnehmen, weshalb sie das Fahrzeug auf dem Standstreifen zum Stillstand brachte. Hierbei fing das Fahrzeug aus dem Bereich des Motorraumes Feuer. Die Fahrerin konnte sich in Sicherheit bringen und die Feuerwehr alarmieren. Zur Brandbekämpfung war die Feuerwehr mit 14 Mann und 4 Fahrzeugen vor Ort. Die mittlere und rechte Fahrbahn wurde für die Dauer der Bergungsarbeiten gesperrt. Weiterhin musste die Straßenmeisterei für die Nassreinigung und Abstreuen des Löschwassers hinzugezogen werden. Der Gesamtschaden wird auf 10.000,- EUR geschätzt.

