Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Feuerwerk entwendet

Hohenlohekreis (ots)

Ingelfingen: Container aufgebrochen, Feuerwerk entwendet

Am Dienstagmorgen, gegen 4:35 Uhr, wurde ein Container auf dem Parkplatz eines Marktes in der Eichendorffstraße in Ingelfingen aufgebrochen und aus dem Container Kartons mit Feuerwerk entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zur Tat oder zu den Tatverdächtigen nimmt das Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 940 0 entgegen.

