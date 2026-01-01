Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gesamtmeldung Polizeipräsidium Heilbronn zur Silvesternacht

Heilbronn (ots)

Polizeipräsidium Heilbronn: Hohe Einsatzfrequenz in der Silvesternacht

Von einem ruhigen Jahreswechsel kann aufgrund der Vielzahl von Einsätzen der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten im gesamten Bereich des Polizeipräsidiums Heilbronn nicht gesprochen werden. Die Notrufzentrale des Polizeipräsidiums verzeichnete bis zum Neujahrsmorgen 423 Einsätze. Insgesamt wurden 23 Kleinstbrände von Mülltonnen oder Hecken gemeldet. Größere Brände gab es zudem in Heilbronn, Brackenheim, Lauffen und Bad Mergentheim. Zahlreiche Sachbeschädigungen durch Böller, Körperverletzungs- und Verkehrsdelikte, Ordnungswidrigkeiten im Zusammenhang mit dem Führen von Schreckschusspistolen, mussten bearbeitet werden. Viele Ereignisse gingen glücklicherweise glimpflich aus, sodass es nur zu wenigen leicht verletzten Personen in der Silvesternacht kam. In der Innenstadt von Heilbronn hielten sich gegen Mitternacht circa 150 Personen am Marktplatz und weitere circa 250 Personen im Bereich der Kaiserstraße/Kilianskirche auf. Aufgrund der hohen Personenanzahl verstärkte die Polizei ihre Präsenzkräfte mit Unterstützung von Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz im dortigen Bereich und musste mehrfach wegen unsachgemäßem Gebrauch von Feuerwerkskörpern Personen ermahnen. Zu Ausschreitungen kam es im innerstädtischen Bereich nicht, ebenfalls wurden keine verletzten Personen gemeldet.

