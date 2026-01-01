Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Brände, Einbruch

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Neckargartach: Einbruch

Am Mittwoch kam es in Neckargartach zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Sachsenäckerstraße. Bemerkt wurde der Einbruch in der Nacht auf Donnerstag gegen 0:30 Uhr. Durch das gewaltsame Öffnen einer Tür an der Rückseite des Gebäudes gelangten der oder die Einbrecher ins Innere und brachen anschließend noch die Wohnungstür auf. Entwendet wurde Bargeld und Schmuck. Der entstandene Sachschaden am Haus beträgt circa 1.500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die insbesondere in der Zeit von 18:30 Uhr bis 19:30 Uhr im dortigen Bereich verdächtige Personen gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 bei Polizeirevier in Böckingen zu melden.

Heilbronn: Balkonbrand

Vermutlich durch einen Feuerwerkskörper brannte in der Sontheimer Landwehr in Heilbronn kurz nach Mitternacht in der Silvesternacht ein Balkon im 7. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf die Wohnung verhindern. Die Bewohner waren nicht anwesend. Der entstandene Sachschaden wird auf 7.000 Euro geschätzt. Die Heilbronner Feuerwehr war mit neun Fahrzeugen und 36 Einsatzkräften vor Ort.

Heilbronn: Brandlegung an Schule

Mit Steinen warfen Unbekannte in der Sontheimer Staufenbergstraße die Fensterscheibe eines Klassenzimmers der dortigen Schule ein. Anschließend wurde Silvesterfeuerwerk in das Klassenzimmer geworfen sodass sich Inventar entzündete und hierbei Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro entstand. Zum Löschen des Brandes, der gegen 0:50 Uhr am Donnerstagmorgen gemeldet wurde, war die Feuerwehr Heilbronn mit ach Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften vor Ort. Zeugen die Angaben zu Personen machen können sie sich in der Silvesternacht auf dem Schulhof der Staufenbergschule aufgehalten haben, werden darum gebeten, sich beim Polizeirevier in Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

Dürrenzimmern: Hoher Schaden bei Brand an Gebäude

Vermutlich durch Feuerwerkskörper gerieten die Terrassenmöbel an einem Gebäude in der Breslauer Straße in Dürrenzimmern in Brand. Bei dem gegen 23:15 Uhr am Mittwochabend gemeldeten Brand wurden zudem die an die Terrasse angrenzende Hausfassade samt dem Fenster, Tür und Rollladenkasten entzündet. Das Haus wurde durch eindringenden Rauch zunächst unbewohnbar. Die Eigentümer waren nicht zu Hause. Der Sachschaden wird auf über 50.000 Euro geschätzt.

Lauffen: Technischer Defekt löst Brand aus

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts an einem Sicherungskasten kam es zum Brand in einem Haus in der Bismarckstraße in Lauffen. Ein Mann bemerkte kurz vor zwei Uhr am Neujahrsmorgen den aus dem Keller aufsteigenden Rauch und alarmierte umgehend die Feuerwehr. Mit drei Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften konnte das Feuer durch die Lauffener Wehr schnell gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden an dem Gebäude, das gerade kernsaniert wird, wird auf 5.000 Euro geschätzt.

