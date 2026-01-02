PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Hund aus Kocher gerettet und Brände

Hohenlohekreis (ots)

Künzelsau: Hund aus dem Kocher gerettet

Am Donnerstagabend kam es in Künzelsau zu einem tierischen Rettungseinsatz am Kocherufer beim Scheurachshof. Gegen 18:20 Uhr war ein Hund beim Spaziergang mit seinem Frauchen in den Kocher gefallen und konnte sich nicht mehr selbst ans Ufer retten. Die zur Hilfe gerufenen Polizisten konnten dem Tier rasch helfen und den Hund aus dem Wasser bergen. Verletzt wurde niemand, der Hund konnte wohlbehalten an seine Besitzerin übergeben werden.

Krautheim: Mülltonne nach Entsorgung von Feuerwerksresten in Brand geraten

Am Donnerstagmorgen geriet in der Ringstraße in Krautheim eine Mülltonne in Brand. Gegen 8 Uhr entzündeten sich vermeintlich abgebrannte Feuerwerkskörper in einer Restmülltonne erneut, woraufhin diese Feuer fing. In unmittelbarer Nähe gelagerte Altreifen gerieten ebenfalls in Brand. Die Feuerwehr Krautheim konnte das Feuer rasch löschen. Geparkte Fahrzeuge wurden nicht beschädigt.

Neuenstein: Brand an Container auf Bauhofgelände

Am Donnerstagmittag kam es in Neuenstein zu einem Brand auf dem Gelände des Bauhofs. Gegen 14 Uhr entzündete sich nach Aufräumarbeiten infolge der Silvesternacht der Inhalt eines freistehenden Metallcontainers. Die Feuerwehr Neuenstein war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand schnell löschen. Nach ersten Erkenntnissen entstand kein Sachschaden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

