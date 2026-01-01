Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Heilbronn (ots)

Öhringen: Mann nach Widerstand in Gewahrsam

Am frühen Donnerstagmorgen leistete ein Mann in Öhringen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und wurde daraufhin in Gewahrsam genommen. Gegen 3:30 Uhr wurde die Polizei zu einer Ruhestörung zum Probsthof gerufen. Die eingesetzte Streife ermahnte den 26-Jährigen Verantwortlichen zur Ruhe und wollte die Örtlichkeit gerade verlassen, als der Mann mit seiner Schreckschusspistole einen Schuss abgab. Da die Beamten ihm zu diesem Zeitpunkt bereits den Rücken zugedreht hatten, konnten sie nicht sehen, wohin geschossen worden war. Die Polizisten kehrten daraufhin um und nahmen die Schreckschusswaffe polizeirechtlich in Verwahrung. Als sie kurz darauf bereits im Streifenwagen saßen, welcher in der Poststraße abgestellt war, stellte sich der 26-Jährige zunächst vor das Fahrzeug, um eine Wegfahrt zu verhindern. Die Beamten forderten ihn daraufhin mehrfach auf die Fahrbahn frei zu machen, woraufhin sich der Mann zur Fahrerseite begab, gegen den Außenspiegel des Streifenwagens schlug und lauthals die Herausgabe seiner Schreckschusswaffe forderte. Als einer der Polizisten daraufhin ausstieg, lief der junge Mann bedrohlich auf ihn zu, weshalb er zu Boden gebracht, mit Handschließen fixiert und in Gewahrsam genommen wurde. Nachdem er die Nacht in einer Zelle auf dem Polizeirevier verbringen musste, wurde der 26-Jährige auf freien Fuß entlassen. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte rechnen. Ob ein Sachschaden am Streifenwagen entstanden ist, ist derzeit noch unklar.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell