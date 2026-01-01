PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Heilbronn (ots)

Öhringen: Mann nach Widerstand in Gewahrsam

Am frühen Donnerstagmorgen leistete ein Mann in Öhringen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und wurde daraufhin in Gewahrsam genommen. Gegen 3:30 Uhr wurde die Polizei zu einer Ruhestörung zum Probsthof gerufen. Die eingesetzte Streife ermahnte den 26-Jährigen Verantwortlichen zur Ruhe und wollte die Örtlichkeit gerade verlassen, als der Mann mit seiner Schreckschusspistole einen Schuss abgab. Da die Beamten ihm zu diesem Zeitpunkt bereits den Rücken zugedreht hatten, konnten sie nicht sehen, wohin geschossen worden war. Die Polizisten kehrten daraufhin um und nahmen die Schreckschusswaffe polizeirechtlich in Verwahrung. Als sie kurz darauf bereits im Streifenwagen saßen, welcher in der Poststraße abgestellt war, stellte sich der 26-Jährige zunächst vor das Fahrzeug, um eine Wegfahrt zu verhindern. Die Beamten forderten ihn daraufhin mehrfach auf die Fahrbahn frei zu machen, woraufhin sich der Mann zur Fahrerseite begab, gegen den Außenspiegel des Streifenwagens schlug und lauthals die Herausgabe seiner Schreckschusswaffe forderte. Als einer der Polizisten daraufhin ausstieg, lief der junge Mann bedrohlich auf ihn zu, weshalb er zu Boden gebracht, mit Handschließen fixiert und in Gewahrsam genommen wurde. Nachdem er die Nacht in einer Zelle auf dem Polizeirevier verbringen musste, wurde der 26-Jährige auf freien Fuß entlassen. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte rechnen. Ob ein Sachschaden am Streifenwagen entstanden ist, ist derzeit noch unklar.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Alle Meldungen Alle
  • 01.01.2026 – 12:57

    POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Silvesterrakete steckt Hecke in Brand

    Heilbronn (ots) - Aglasterhausen: Heckenbrand durch Silvesterrakete Die Feuerwehr Aglasterhausen musste am frühen Donnerstagmorgen zu einem Heckenbrand ausrücken. Gegen 0:10 Uhr zündete ein Mann in der Uhlandstraße eine Silvesterrakete. Unmittelbar vor dem Start der Rakete fiel wohl die Flasche um in welcher die Rakete zum Abschluss platziert worden war. Daher ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 12:56

    POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Mehrere Brände, Kreuz aus Kirche gestohlen

    Heilbronn (ots) - Bad Mergentheim: Unsachgemäß entsorgtes Feuerwerk löst Brand aus Am frühen Donnerstagmorgen verursachten nicht vollständig abgekühlte Feuerwerksreste einen Brand in Bad Mergentheim. Gegen 2:20 Uhr kam es in einer Restmülltonne im Finkenweg zu einer Rückzündung der darin entsorgten Feuerwerksreste, weshalb die Mülltonne Feuer fing. Die ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 11:13

    POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Brände, Einbruch

    Heilbronn (ots) - Heilbronn-Neckargartach: Einbruch Am Mittwoch kam es in Neckargartach zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Sachsenäckerstraße. Bemerkt wurde der Einbruch in der Nacht auf Donnerstag gegen 0:30 Uhr. Durch das gewaltsame Öffnen einer Tür an der Rückseite des Gebäudes gelangten der oder die Einbrecher ins Innere und brachen anschließend noch die Wohnungstür auf. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren