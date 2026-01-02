PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Diebstahl aus Pkw

Main-Tauber-Kreis (ots)

Creglingen: Handtasche aus Pkw gestohlen - Zeugen gesucht

Am Donnerstag wurde auf dem Parkplatz des Ruheforsts "Landhege" in Creglingen eine Handtasche aus einem Subaru gestohlen. Die 61-jährige Fahrzeughalterin parkte ihren Pkw gegen 13 Uhr stellte bei ihrer Rückkehr gegen 13:30 Uhr fest, dass die hintere linke Scheibe eingeschlagen und ihre Tasche mit persönlichen Dokumenten und Bargeld entwendet worden war. Der Sachschaden am Fahrzeug beträgt circa 200 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

