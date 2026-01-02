PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Lkw in Brand

Heilbronn (ots)

A6/Ellhofen: Lkw in Brand geraten - Autobahn gesperrt

Am Freitagmorgen geriet ein Lkw auf der Autobahn 6 bei Ellhofen in Brand. Gegen 6:45 Uhr war ein 44-Jähriger mit seinem Gespann zwischen dem Autobahnkreuz Weinsberg und der Anschlussstelle Bretzfeld unterwegs, als er einen Schlag wahrnahm und kurz darauf die Zugmaschine zu Rauchen begann. Der Mann konnte sein Fahrzeug noch auf dem Verzögerungsstreifen des Parkplatzes Rosenberg abstellen und das Führerhaus verlassen. Aufgrund der enormen Rauchentwicklung musste die Autobahn kurzzeitig in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Einsatzkräfte der Feuerwehren Weinsberg und Neckarsulm konnten das Feuer löschen. Der ausgebrannte Lkw musste abgeschleppt werden. Der mit Schrauben beladene Anhänger konnte von einer neuen Zugmaschine abtransportiert werden. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unklar.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

