Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfallfluchten und Motorroller entwendet

Main-Tauber-Kreis (ots)

Werbach: Unfallflucht nach Kollision mit Fahrzeug und Mauer

Am Freitagabend kam es zu einem Verkehrsunfall in Werbach, bei dem ein BMW-Lenker aufgrund von Schneeglätte von der Fahrbahn abkam. Der Fahrer kollidierte gegen 17:30 Uhr zunächst mit einem Verkehrsschild in der Hauptstraße und anschließend mit einer Mauer. Nach dem Unfall begutachtete der Fahrer mit zwei Mitfahrern das beschädigte Fahrzeug und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne die Polizei zu verständigen. Der Mann wird als etwa 55 bis 60 Jahre alt und mit einer Glatze beschrieben. Die Polizei bittet um Hinweise, insbesondere von Zeugen, die den Unfall beobachten konnten. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen grauen 1er BMW mit französischer Zulassung gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 an das Polizeirevier Tauberbischofsheim zu wenden.

Königheim: Fahrer nach Kollision mit Hauswand flüchtig

Am Freitagabend ereignete sich gegen 17:10 Uhr ein Unfall in Königheim, bei dem der Fahrer eines Audis mit der Hauswand eines Wohngebäudes in der Schloßstraße kollidierte. Der Fahrer entfernte sich nach dem Unfall ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der Sachschaden an der Hauswand beträgt etwa 10.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 an das Polizeirevier Tauberbischofsheim zu wenden.

Wittighausen: Unfallflucht nach Kollision mit Kurvenleittafel

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es auf der Landesstraße 511 bei Wittighausen zu einer Unfallflucht. Der Fahrer eines BMWs touchierte in einer Linkskurve zwischen Kirchheim und Oberwittighausen eine Kurvenleittafel und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Sachschaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt. Die Polizei hat Fahrzeugteile sichergestellt und sucht nun nach dem flüchtigen Fahrer. Hinweise werden unter der Telefonnummer 09341 810 entgegengenommen.

Wertheim: Roller und Krad aus Garage gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Am Samstag kam es im Wertheimer Stadtteil Wartberg zu Diebstählen aus einer Tiefgarage. Eine Zeugin entdeckte gegen 15:30 Uhr einen beschädigten Roller in einer Unterführung und informierte die Polizei. Nach einer Überprüfung konnte der Halter des Rollers ermittelt werden. Dieser gab an, dass das Fahrzeug noch am Vorabend in einer Tiefgarage in der Straße "Am Tannenberg" abgestellt war, welche aufgrund eines defekten Garagentors offenstand. Am gleichen Tag meldete sich ein weiterer Geschädigter, der berichtete, dass auch sein Kraftrad aus der Garage des anderen Geschädigten entwendet wurde. Die Polizei Wertheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 zu melden.

