POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbruch, Unfälle, Anhänger gestohlen, Zeugen nach Nötigung auf Autobahn gesucht

Weinsberg: Zeugen nach Einbruch gesucht

Unbekannte verschafften sich am vergangenen Freitag unberechtigt Zutritt zu einem Wohnhaus in Weinsberg. Zwischen 14 Uhr und 18 Uhr öffneten der oder die Täter gewaltsam ein Fenster des Gebäudes in der Parkstraße und gelangten so ins Innere. Anschließend wurden die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht und Schmuck entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.

Bad Rappenau-Obergimpern: Heizungsbrand in Grundschule

Am Samstagmorgen geriet die Heizung der Grundschule in Obergimpern in Brand. Gegen 9 Uhr stellte der Hausmeister das Feuer fest und alarmierte die Feuerwehr. Die Flammen konnten durch die Einsatzkräfte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Wie es zu dem Brand kommen konnte ist derzeit noch unklar. Auch die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Verletzt wurde niemand.

A6/Ellhofen: Zeugen nach wechselseitiger Nötigung im Straßenverkehr gesucht

Nach einem Disput von zwei Verkehrsteilnehmern auf der Autobahn 6 am Samstagnachmittag sucht die Polizei Zeugen des Geschehens. Gegen 14:15 Uhr waren ein 36-Jähriger in seinem BMW X1 und ein 27-Jähriger in seinem Mini Countryman von Nürnberg in Richtung Mannheim unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Bretzfeld und Weinsberg soll es dann zu einer wechselseitigen Nötigung der beiden gekommen sein. Hierbei sei man sich gegenseitig dicht aufgefahren und habe Lichthupe gegeben. Im weiteren Verlauf soll der Jüngere den Älteren überholt und hierbei eine Schreckschusswaffe aus dem Fenster der Fahrertüre gehalten haben. Die daraufhin informierten Polizisten stoppten den 27-Jährigen an der Anschlussstelle Untereisesheim und nahmen ihn vorläufig fest. Die Schreckschusswaffe, welche er legal führte, sowie ein im Fahrzeug mitgeführtes großes Pfefferspray und eine Axt wurden polizeirechtlich sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann auf freien Fuß entlassen. Da beide Beteiligten angeben vom jeweils Anderen genötigt worden zu sein, sucht die Polizei nun Zeugen, die Angaben zum Fahrverhalten der Männer machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 5130 beim Verkehrsdienst Weinsberg zu melden.

Güglingen: Betrunken Unfall verursacht, geflüchtet und Widerstand geleistet

Am frühen Sonntagmorgen verursachte ein Mann in Güglingen einen Unfall, flüchtete und leistete nach seiner Ergreifung Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Gegen 3:10 Uhr befuhr der 32-Jährige mit seinem Audi die Seestraße in Richtung Kreisverkehr und kam, vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung, auf Höhe der Hausnummer 29, mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte der Audi mit einem am Straßenrand geparkten Ford und schob diesen auf den davor geparkten Mercedes Sprinter auf. Im weiteren Verlauf schon der Audi den Ford und den Mercedes bis in den Kreuzungsbereich mit der Schubertstraße. Hier kollidierte der Ford mit einem ebenfalls geparkten Smart, welcher hierdurch auf einen davor abgestellten Mercedes aufgeschoben wurde. Nach dem Unfall flüchtete der 32-Jährige zu Fuß, konnte aber kurz darauf von den alarmierten Polizeibeamten vorläufig festgenommen werden. Gegen die polizeilichen Maßnahmen leistete er Widerstand. Da die Einsatzkräfte starken Alkoholgeruch ausgehend von dem Audi-Fahrer wahrnahmen, sollte ein Atemalkoholtest durchgeführt werden. Dies verweigerte der Mann. Daher musste er die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Verletzt wurde bei dem Unfall und den anschließenden Widerstandshandlungen niemand. Die Höhe des verursachten Sachschadens ist derzeit noch unbekannt.

Güglingen-Frauenzimmern: Pkw-Anhänger gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten vergangenen Woche einen Pkw-Anhänger in Frauenzimmern. Der Anhänger wurde von seinem Besitzer in der Straße "Lüssen" abgestellt und zwischen Donnerstag, 16 Uhr, und Freitag, 11 Uhr, gestohlen. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib des Anhängers machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07133 2090 an das Polizeirevier Lauffen.

Untergriesheim: Zeugen nach Frontalzusammenstoß gesucht

Vier Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 60.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Samstagabend bei Untergriesheim. Gegen 18:25 Uhr war ein 34-Jähriger mit seinem Audi auf der Landesstraße 1096 von Untergriesheim in Richtung Herbolzheim unterwegs und wollte an der Einmündung ins "Bachsträßle" auf die Landesstraße 527 abbiegen. Vermutlich aufgrund eines Pkws, welcher vor ihm abbog, nahm der Audi-Fahrer den entgegenkommenden Skoda einer 29-Jährigen zu spät wahr und kollidierte beim Abbiegevorgang mit diesem. Der Skoda wurde durch die Wucht des Aufpralls von der Fahrbahn abgelenkt und kam nach einem Abhang im Feld zum Stehen. Die Beifahrerin sowie ein mitfahrendes Kind im Audi wurden leicht verletzt. Auch beide Insassen im Skoda zogen sich leichte Verletzungen zu. Die am Unfall beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Bisher gibt es keine weiteren Zeugen des Unfallgeschehens. Da allerdings unmittelbar vor dem Audi ein weiterer Pkw auf die L527 abgebogen ist, könnte dessen Fahrer den Unfall wahrgenommen haben. Diese Person sowie mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

