Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Motorradfahrer stürzt in Kreisverkehr - Fahrradfahrer flüchtig

Korschenbroich (ots)

Am Donnerstag (08.01.), zwischen 16:10 Uhr und 17:20 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Grevenbroicher mit seinem Motorrad den Kreisverkehr an der Straße Schanzerhöfe / Hauptstraße in Korschenbroich. Der Motorradfahrer beabsichtigte den Kreisverkehr an der Hauptstraße zu verlassen. Als sich dieser im Kreisverkehr befand, fuhr ein Fahrradfahrer von der Daimlerstraße ebenfalls in den Kreisverkehr ein. Nach ersten Ermittlungen versuchte der 18-Jährige zu bremsen und fiel dabei zu Boden. Der unbekannte Fahrradfahrer, welcher mit einem Mountainbike unterwegs war, setzte seine Fahrt fort. Der unbekannte Mann habe einen Bart und eine rote Jacke getragen.

Der Motorradfahrer verletzte sich leicht.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen übernommen und sucht den flüchtigen Fahrradfahrer.

Dieser wird gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 1 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

