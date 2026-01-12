Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
POL-NE: Motorradfahrer stürzt in Kreisverkehr - Fahrradfahrer flüchtig
Korschenbroich (ots)
Am Donnerstag (08.01.), zwischen 16:10 Uhr und 17:20 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Grevenbroicher mit seinem Motorrad den Kreisverkehr an der Straße Schanzerhöfe / Hauptstraße in Korschenbroich. Der Motorradfahrer beabsichtigte den Kreisverkehr an der Hauptstraße zu verlassen. Als sich dieser im Kreisverkehr befand, fuhr ein Fahrradfahrer von der Daimlerstraße ebenfalls in den Kreisverkehr ein. Nach ersten Ermittlungen versuchte der 18-Jährige zu bremsen und fiel dabei zu Boden. Der unbekannte Fahrradfahrer, welcher mit einem Mountainbike unterwegs war, setzte seine Fahrt fort. Der unbekannte Mann habe einen Bart und eine rote Jacke getragen.
Der Motorradfahrer verletzte sich leicht.
Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen übernommen und sucht den flüchtigen Fahrradfahrer.
Dieser wird gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 1 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.
Rückfragen von Pressevertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss
Telefon: 02131 300-14000
Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell