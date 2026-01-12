Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Autofahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Neuss (ots)

Nach einem Verkehrsunfall an der Einmündung Aurinstraße / Nierenhofstraße ist ein Autofahrer zu Fuß geflüchtet. Anwohner waren am Sonntag (11.01.), gegen 00:55 Uhr, durch einen lauten Knall aufmerksam geworden und hatten die Polizei verständigt.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler war der Autofahrer zuvor mit seinem Audi Q5 nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Ampelmast, einem Metallgeländer sowie einem Laternenmast kollidiert. Der Wagen kam erst nach über 30 Metern mit dem Fahrzeugheck in einer Hecke zum Stehen. Durch herumfliegende Teile und einen abknickenden Mast wurden auch ein angrenzendes Haus und ein Vorgarten beschädigt.

Im Rahmen der Fahndung konnten Einsatzkräfte einen 31 Jahre alter Mann aus Kamp-Lintfort als mutmaßlichen Fahrzeugführer antreffen. Polizeibeamte hatten ihn an der Erprather Straße anhand der von den Anwohnern abgegebenen Personenbeschreibung erkannt. Da der leicht verletzte Mann nach Alkohol roch, wurden ihm auf der Wache von einem Arzt zwei Blutproben abgenommen.

Sein Audi Q5 war nicht mehr fahrbereit und wurde von einem Abschleppunternehmen von der Unfallstelle geborgen. Für das Fahrzeug bestand keine gültige Haftpflichtversicherung. Seinen Führerschein soll der Mann nach einer vorangegangenen Entziehung erst vor wenigen Wochen zurückerhalten haben.

Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 1 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Alkohol wirkt sich auch in kleinen Mengen mitunter erheblich auf das Reaktions- und Fahrvermögen aus. Besonders bei schwierigen Straßenverhältnissen wie Schnee- und Eisglätte sollten Fahrzeugführer besser ganz auf Alkoholkonsum verzichten. Bei Ausfallerscheinungen oder einem Unfall drohen zudem bereits ab 0,3 Promille Führerscheinentzug und Geld- oder sogar Freiheitsstrafe.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell