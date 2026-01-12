PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Autofahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Neuss (ots)

Nach einem Verkehrsunfall an der Einmündung Aurinstraße / Nierenhofstraße ist ein Autofahrer zu Fuß geflüchtet. Anwohner waren am Sonntag (11.01.), gegen 00:55 Uhr, durch einen lauten Knall aufmerksam geworden und hatten die Polizei verständigt.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler war der Autofahrer zuvor mit seinem Audi Q5 nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Ampelmast, einem Metallgeländer sowie einem Laternenmast kollidiert. Der Wagen kam erst nach über 30 Metern mit dem Fahrzeugheck in einer Hecke zum Stehen. Durch herumfliegende Teile und einen abknickenden Mast wurden auch ein angrenzendes Haus und ein Vorgarten beschädigt.

Im Rahmen der Fahndung konnten Einsatzkräfte einen 31 Jahre alter Mann aus Kamp-Lintfort als mutmaßlichen Fahrzeugführer antreffen. Polizeibeamte hatten ihn an der Erprather Straße anhand der von den Anwohnern abgegebenen Personenbeschreibung erkannt. Da der leicht verletzte Mann nach Alkohol roch, wurden ihm auf der Wache von einem Arzt zwei Blutproben abgenommen.

Sein Audi Q5 war nicht mehr fahrbereit und wurde von einem Abschleppunternehmen von der Unfallstelle geborgen. Für das Fahrzeug bestand keine gültige Haftpflichtversicherung. Seinen Führerschein soll der Mann nach einer vorangegangenen Entziehung erst vor wenigen Wochen zurückerhalten haben.

Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 1 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Alkohol wirkt sich auch in kleinen Mengen mitunter erheblich auf das Reaktions- und Fahrvermögen aus. Besonders bei schwierigen Straßenverhältnissen wie Schnee- und Eisglätte sollten Fahrzeugführer besser ganz auf Alkoholkonsum verzichten. Bei Ausfallerscheinungen oder einem Unfall drohen zudem bereits ab 0,3 Promille Führerscheinentzug und Geld- oder sogar Freiheitsstrafe.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 12.01.2026 – 10:46

    POL-NE: Frau nach Unfall von Pkw angefahren - Polizei sucht Zeugen

    Neuss (ots) - Die Ermittler des Verkehrskommissariats suchen einen etwa 35-jahre alten Mann mit kurzen blonden Haaren, Brille und einen weißen Kleinwagen. Dieser soll am Freitag (09.01.) gegen 18:30 Uhr auf dem Wendersplatz in Neuss zunächst beim Vorbeifahren ein Fahrzeug beschädigt und im Anschluss eine Frau angefahren haben. Die 48-jährige Korschenbroicherin stellte sich ihm und seinem Fahrzeug, nachdem er den ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 09:59

    POL-NE: Kraftrad-Fahrer stürzt - Polizei sucht Zeugen

    Neuss (ots) - Am Donnerstag (08.01.) befuhr gegen 09:20 Uhr ein Kölner mit seinem Kraftrad die linke Spur der Fesserstraße und beabsichtigte auf den rechten Fahrstreifen zu wechseln. Nach ersten Erkenntnissen wechselte plötzlich ein schwarzer Pkw-Kombi, welcher vor ihm fuhr, von der rechten Spur auf die linke Spur. Der Kölner musste daraufhin stark bremsen und kam zu Fall. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren