Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Einsatz auf der Polizeiwache am Abend

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde am 22.01.2026 um 20:29 Uhr zu einem Einsatz auf der Polizeiwache in der Kaiserstraße alarmiert. Die diensthabenden Beamten klagten über Reizungen der Atemwege und einen undefinierbaren Geruch im Aufenthaltsraum. Durch einen Trupp unter Atemschutz wurden die Räumlichkeiten mit einem Messgerät kontrolliert. Hierbei konnten keine Auffälligkeiten festgestellt werden. Anschließend wurden die Räume auf natürlichem Wege gelüftet. Da die genannten Symptome bei den Mitarbeitern ebenfalls nachgelassen hatten und bei einer erneuten Kontrolle der Räumlichkeiten kein undefinierbarer Geruch mehr festgestellt werden konnte, wurde der Einsatz nach 30 Minuten abgebrochen.

