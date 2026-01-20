PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Wetter (Ruhr) mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Gemeldeter Brand im Gebäude - Feuerwehr Wetter (Ruhr) am Mittag im Einsatz

FW-EN: Gemeldeter Brand im Gebäude - Feuerwehr Wetter (Ruhr) am Mittag im Einsatz
  • Bild-Infos
  • Download

Wetter (Ruhr) (ots)

Um 12:54 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Wetter (Ruhr) zu einem Brand im Gebäude in die Grundschötteler Str. alarmiert. Da es sich um ein Mehrparteienhaus handelte, wurden durch die Kreisleitstelle alle drei Löschzüge zu dem Einsatz entsendet. Als die ersten Kräfte kurze Zeit später eintrafen und die Lage erkundeten, konnte festgestellt werden, dass lediglich der Inhalt einer Mikrowelle gebrannt hatte und diese bereits ins Freie verbracht wurde. Durch die Einsatzkräfte wurde der betroffene Bereich intensiv gelüftet und die Bewohnerin durch den Rettungsdienst untersucht. Diese konnte anschließend im häuslichen Umfeld verbleiben. Die Einsatzkräfte rückten danach ein und konnten den Einsatz nach 40 Minuten beenden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wetter (Ruhr)
Pressestelle
André Kalthoff
Mobil: 0176-11632064
E-Mail: andre.kalthoff@feuerwehrwetter.de
www.feuerwehrwetter.de

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Wetter (Ruhr) mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Wetter (Ruhr)
Weitere Meldungen: Feuerwehr Wetter (Ruhr)
Alle Meldungen Alle
  • 20.01.2026 – 08:02

    FW-EN: Wetter - Person in Notlage und Tragehilfe

    Wetter (Ruhr) (ots) - Der Tagesdienst der Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde am Montag, den 19.01.2026, um 14:02 Uhr zu einer Person in Notlage am Kreisverkehr in der Kaiserstraße alarmiert. Dort war ein 9-jähriges Kind beim Spielen auf einer Mauer abgerutscht und in eine Dornenhecke an den Bahngleisen gestürzt. Der Rettungsdienst konnte das Kind nicht eigenständig wieder nach oben bekommen, sodass die Feuerwehr mit einer ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 08:49

    FW-EN: Wetter - unklarer Geruch im Haus

    Wetter (Ruhr) (ots) - Die Löscheinheit Wengern wurde am Sonntag, den 18.01.2026, um 17:09 Uhr zu einem unklaren Benzingeruch in einem Wohnhaus in der Varneystraße alarmiert. Das Gebäude wurde nach Eintreffen der Feuerwehr durch einen Trupp mit Messgerät kontrolliert. Hierbei konnten jedoch keine bedenklichen Werte festgestellt werden. Da auch die weitere Erkundung im Haus nicht zur Ursache führte, wurde der Anrufer ...

    mehr
  • 18.01.2026 – 11:30

    FW-EN: 3 Einsätze für die Feuerwehr Wetter (Ruhr) am Samstag

    Wetter (Ruhr) (ots) - Um 14:50 Uhr wurden die Löscheinheiten Wengern, Esborn und Alt-Wetter zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage eines Lebensmittelgeschäftes an der Osterfeldstraße alarmiert. Als die ersten Kräfte an der Einsatzstelle eintrafen, war das Geschäft bereits ordnungsgemäß geräumt, sodass direkt mit der Erkundung begonnen werden konnte. Hierbei wurde ein ausgelöster Melder im Lagerbereich in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren