FW-EN: Gemeldeter Brand im Gebäude - Feuerwehr Wetter (Ruhr) am Mittag im Einsatz

Wetter (Ruhr) (ots)

Um 12:54 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Wetter (Ruhr) zu einem Brand im Gebäude in die Grundschötteler Str. alarmiert. Da es sich um ein Mehrparteienhaus handelte, wurden durch die Kreisleitstelle alle drei Löschzüge zu dem Einsatz entsendet. Als die ersten Kräfte kurze Zeit später eintrafen und die Lage erkundeten, konnte festgestellt werden, dass lediglich der Inhalt einer Mikrowelle gebrannt hatte und diese bereits ins Freie verbracht wurde. Durch die Einsatzkräfte wurde der betroffene Bereich intensiv gelüftet und die Bewohnerin durch den Rettungsdienst untersucht. Diese konnte anschließend im häuslichen Umfeld verbleiben. Die Einsatzkräfte rückten danach ein und konnten den Einsatz nach 40 Minuten beenden.

