LPI-GTH: Unter Drogen auf dem E-Scooter
Gotha - Landkreis Gotha (ots)
Am 10.01.2026 stoppten Beamte des Inspektionsdienstes Gotha um 22:13 Uhr am Bertha-von-Suttner-Platz einen E-Scooter-Fahrer im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Zur Überprüfung der Fahrtauglichkeit führten die Beamten einen Drogenvortest mit dem 19-Jährigen durch. Dieser schlug positiv auf Cannabis an. Dem Fahrer wurde in der Folge im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun wegen dem Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel verantworten. (ml)
