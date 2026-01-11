LPI-GTH: Kennzeichendiebstahl aus Tiefgarage - Zeugenaufruf
Gotha - Landkreis Gotha (ots)
Am 09.01.2026 verschafften sich unbekannte Täter zwischen 14:30 Uhr und 16:15 Uhr Zutritt zur Tiefgarage eines Hotels in der Weimarer Straße. Am Tatort entfernten die Täter beide Kennzeichentafeln von einem in der Garage abgestellten Pkw Mitsubishi und flüchteten mit dem Beutegut in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise unter der Bezugsnummer 0007465/2026 an den Inspektionsdienst Gotha (Tel.: 03621/781124) zu melden. (ml)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
