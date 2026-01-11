LPI-GTH: Kennzeichendiebstahl aus Tiefgarage - Zeugenaufruf

Gotha - Landkreis Gotha (ots) - Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle kontrollierten Beamte des Inspektionsdienstes Gotha am Abend des 09.01.2026 in der Oststraße die Fahrerin eines Pkw Audi. Bei der Überprüfung der Dokumente stellten die Beamten fest, dass die 27-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde daraufhin unterbunden. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eröffnet. (ml) ...

