PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kennzeichendiebstahl aus Tiefgarage - Zeugenaufruf

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Am 09.01.2026 verschafften sich unbekannte Täter zwischen 14:30 Uhr und 16:15 Uhr Zutritt zur Tiefgarage eines Hotels in der Weimarer Straße. Am Tatort entfernten die Täter beide Kennzeichentafeln von einem in der Garage abgestellten Pkw Mitsubishi und flüchteten mit dem Beutegut in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise unter der Bezugsnummer 0007465/2026 an den Inspektionsdienst Gotha (Tel.: 03621/781124) zu melden. (ml)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 11.01.2026 – 03:10

    LPI-GTH: Fahren ohne Fahrerlaubnis

    Gotha - Landkreis Gotha (ots) - Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle kontrollierten Beamte des Inspektionsdienstes Gotha am Abend des 09.01.2026 in der Oststraße die Fahrerin eines Pkw Audi. Bei der Überprüfung der Dokumente stellten die Beamten fest, dass die 27-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde daraufhin unterbunden. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eröffnet. (ml) ...

    mehr
  • 11.01.2026 – 03:09

    LPI-GTH: Drogenfahrt nach Cannabiskonsum

    Gotha - Landkreis Gotha (ots) - Am 09.01.2026 führten Beamte des Inspektionsdienstes Gotha im Stadtgebiet mobile Verkehrskontrollen durch. Um 19:23 Uhr stellten sie dabei in der Oststraße eine männliche Person fest, welche einen Pkw Audi unter dem Einfluss berauschender Mittel führte. Ein mit dem 21-Jährigen durchgeführter Drogenvortest schlug positiv auf Cannabis an. In der Folge wurde dem Betroffenen im ...

    mehr
  • 10.01.2026 – 09:55

    LPI-GTH: In Gegenverkehr gerutscht

    Heyda/ L2699 (Ilm-Kreis) (ots) - Gestern Abend gegen 22.45 Uhr befuhr eine 51-Jährige mit einem Pkw Dacia die L2699 aus Martinroda kommend in Richtung Heyda. In einer Linkskurve rutschte sie auf Grund winterglatter Fahrbahn auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden 40-jährigen Opel-Fahrer. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zudem wurde die Feuerwehr zur Bindung auslaufender Betriebsstoffe angefordert ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren