Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: In Gegenverkehr gerutscht

Heyda/ L2699 (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern Abend gegen 22.45 Uhr befuhr eine 51-Jährige mit einem Pkw Dacia die L2699 aus Martinroda kommend in Richtung Heyda. In einer Linkskurve rutschte sie auf Grund winterglatter Fahrbahn auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden 40-jährigen Opel-Fahrer. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zudem wurde die Feuerwehr zur Bindung auslaufender Betriebsstoffe angefordert und eingesetzt. Personen kamen nicht zu Schaden. (mla)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell