PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: In Gegenverkehr gerutscht

Heyda/ L2699 (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern Abend gegen 22.45 Uhr befuhr eine 51-Jährige mit einem Pkw Dacia die L2699 aus Martinroda kommend in Richtung Heyda. In einer Linkskurve rutschte sie auf Grund winterglatter Fahrbahn auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden 40-jährigen Opel-Fahrer. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zudem wurde die Feuerwehr zur Bindung auslaufender Betriebsstoffe angefordert und eingesetzt. Personen kamen nicht zu Schaden. (mla)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 10.01.2026 – 09:35

    LPI-GTH: Fahrer ohne Fahrerlaubnis erwischt

    Wümbach (Ilm-Kreis) (ots) - Gestern Abend führten Beamte der PI Arnstadt-Ilmenau Verkehrskontrollen durch. Gegen 22.00 Uhr wurde ein 50-jähriger VW-Fahrer angehalten. Die Beamten stellten fest, dass der Mann nicht mehr im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis der Klasse B war. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet, die Weiterfahrt wurde unterbunden. (mla) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 10.01.2026 – 09:15

    LPI-GTH: Rucksack aus Pkw gestohlen

    Ilmenau (ots) - Gestern Abend im Zeitraum von 19.00 bis gegen 21.15 Uhr schlugen bislang unbekannte Täter eine Scheibe eines Transporters ein, welcher auf einem Parkplatz der Ziolkowskistraße abgestellt war. Aus dem Innenraum entwendeten die Täter einen gelben Rucksack der Marke "Earthbag" samt Inhalt. Der Gesamtwert des Beuteguts wurde auf 60 Euro, der entstandene Sachschaden auf 500 Euro geschätzt. Zeugen werden ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 12:29

    LPI-GTH: Zeugensuche nach erfolgreichem Trickbetrug

    Eisenach (ots) - Am 08. Januar, gegen 20.00 Uhr kam es im Bereich der Eisenacher Südstadt zur Abholung eines hohen Bargeldbetrages bei einem 95-jährigen Senior, nachdem dieser zuvor einen Schockanruf erhalten hatte (ots: http://presseportal.de/blaulicht/pm/126721/6193022). Ungefähr 30 Minuten nach dem in Rede stehenden Telefongespräch erschien eine circa 27 Jahre alte (geschätztes Alter) männliche Person, circa 180 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren