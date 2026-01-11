Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Drogenfahrt nach Cannabiskonsum

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Am 09.01.2026 führten Beamte des Inspektionsdienstes Gotha im Stadtgebiet mobile Verkehrskontrollen durch. Um 19:23 Uhr stellten sie dabei in der Oststraße eine männliche Person fest, welche einen Pkw Audi unter dem Einfluss berauschender Mittel führte. Ein mit dem 21-Jährigen durchgeführter Drogenvortest schlug positiv auf Cannabis an. In der Folge wurde dem Betroffenen im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Der Fahrer muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. (ml)

