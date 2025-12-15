Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste
POL-PASTKL: Mit Promille auf der Autobahn unterwegs
Ramstein-Miesenbach (ots)
Am Samstagabend kontrollierte eine Streife der Autobahnpolizei einen VW-Polo Fahrer bei Ramstein-Miesenbach. Der 40-jährige Osteuropäer beatmete das Alkoholtestgerät mit 2,43 Promille. Die Grenze zur Fahruntüchtigkeit war somit mehr als erreicht. Dem Mann wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt. Auf ihn kommt ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu. |pastkl
