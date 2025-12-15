PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Mit Promille auf der Autobahn unterwegs

Ramstein-Miesenbach (ots)

Am Samstagabend kontrollierte eine Streife der Autobahnpolizei einen 
VW-Polo Fahrer bei Ramstein-Miesenbach. Der 40-jährige Osteuropäer 
beatmete das Alkoholtestgerät mit 2,43 Promille. Die Grenze zur 
Fahruntüchtigkeit war somit mehr als erreicht. Dem Mann wurde auf der
Dienststelle eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein 
sichergestellt. Auf ihn kommt ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im
Straßenverkehr zu.  |pastkl

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiautobahnstation Kaiserslautern
Telefon: 0631 369-11899
E-Mail: pastkaiserslautern@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste, übermittelt durch news aktuell

  • 10.12.2025 – 03:48

    POL-PASTKL: Kleinkind (1) hinterm Steuer auf Autobahn

    A6, Ramstein (ots) - Eine unglaubliche Entdeckung machte eine Polizeistreife gegen 22 Uhr am Dienstagabend im Bereich Ramstein auf der A6. Die Beamten wurden auf einen PKW aufmerksam, in welchem sie eine Frau erkannten, die auf ihrem Handy herumtippte. Obgleich ein solches Verhalten bereits gefahrenbegründend sein kann, sind solche Feststellungen nicht selten. Regelrecht geschockt waren die erfahrenen Beamten allerdings, ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 21:30

    POL-PASTKL: Auto ohne Licht und mit angezogener Bremse unterwegs

    A6, Ramstein-Miesenbach (ots) - Im Rahmen einer Einsatzfahrt stellte eine Streife der Autobahnpolizei heute am frühen Abend ein Fahrzeug im dreispurigen Bereich der A6 fest, welches gänzlich ohne Licht die linke Fahrspur befuhr. Andere Verkehrsteilnehmer versuchten bereits vergebens durch Lichtzeichen den Fahrzeugführer auf den gefährlichen Umstand aufmerksam zu machen. Der Streife gelang es aufgrund der Fahrweise des ...

    mehr
