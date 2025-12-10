Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Kleinkind (1) hinterm Steuer auf Autobahn

A6, Ramstein (ots)

Eine unglaubliche Entdeckung machte eine Polizeistreife gegen 22 Uhr am Dienstagabend im Bereich Ramstein auf der A6. Die Beamten wurden auf einen PKW aufmerksam, in welchem sie eine Frau erkannten, die auf ihrem Handy herumtippte. Obgleich ein solches Verhalten bereits gefahrenbegründend sein kann, sind solche Feststellungen nicht selten. Regelrecht geschockt waren die erfahrenen Beamten allerdings, als sie dann erkannten, dass die Frau ein Kleinkind auf dem Schoß hatte, welches mit beiden Händen das Lenkrad hielt. Die junge Frau wurde sofort an der nächsten Abfahrt von der Autobahn geleitet und dort einer Kontrolle zugeführt. Dabei zeigte sie sich auch noch völlig uneinsichtig und gab an, dass es ihrem nicht einmal zwei Jahre alten Kind nicht so gut ginge und sie deshalb mit ihm in ein Fast Food Restaurant fahren wollte. Gegen die Frau wurde nun entsprechend ein Verfahren eröffnet und verschiedene Stellen werden aufgrund des Verhaltens über den Vorfall informiert.|past

