Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Öffentlichkeitsfahndung nach unbekannter Frau

Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe

Saarbrücken (ots)

Im Rahmen eines kriminalpolizeilichen Ermittlungsverfahrens sucht die Polizei eine bislang unbekannte Zeugin. Die bisherigen Ermittlungen ergaben keine Hinweise zur Identität der Person, so dass die Polizei nun öffentlich mit Lichtbildern nach der Frau fahndet und die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise zur Identität bittet.

Aus ermittlungstaktischen Gründen kann die Polizei derzeit keine näheren Angaben zu dem zugrundeliegenden Ermittlungsverfahren machen. Die Unbekannte wird folgendermaßen beschrieben:

- ca. 30-40 Jahre alt - hagere Gestalt - dunkle, lange Haare - Tätowierung ("Tribal") am unteren Rücken - Tätowierung (Buchstabe "M" oder "W") unterhalb der linken Schulter.

Personen, welche Hinweise zur Identität der abgebildeten Frau geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0681/962-2133 an den Kriminaldauerdienst in Saarbrücken oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden. Für die Hinweisübermittlung kann auch die Onlinewache der Landespolizeidirektion genutzt werden (www.onlinewache.saarland.de).

Original-Content von: Landespolizeidirektion Saarland, übermittelt durch news aktuell