POL-KLE: Goch - Diebstähle auf Friedhof

Polizei sucht Zeugen

Goch (ots)

In der jüngsten Vergangenheit kam es auf dem Friedhof am Heribert-Teggers-Weg zu mehreren Diebstählen. Unbekannte Täter entwendeten in der vergangenen Woche mehrere Grabgegenstände aus Metall. Der Polizei wurde der Diebstahl von zwei Bronzekreuzen und einer Statue der Mutter Gottes sowie einer Rose, beides ebenfalls aus Bronze, gemeldet. Teils wurden die Gegenstände von Grabsteinen abgeflext, so dass Schäden entstanden. Zeugen, die Hinweise zu den Diebstählen geben können, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

