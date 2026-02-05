PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-KLE: Issum - Flüchtiger Radfahrer nach Unfallflucht vom 19. Januar ermittelt

Issum (ots)

Am Montag (19. Januar 2026) war in Issum auf dem Nordring eine Fußgängerin durch einen Radfahrer angefahren und verletztworden. Der Radfahrer hatte sich anschließend unerkannt entfernt. Aufgrund des Zeugenaufrufes hat sich ein Zeuge gemeldet, der einen Hinweis auf einen 52-jährigen aus Issum geben konnte. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen des Verkehrskommissariates der Polizei in Geldern konnte der Mann jetzt als Tatverdächtiger der Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden identifiziert werden.

Die ursprüngliche Pressemitteilung

"Issum - Radfahrer fährt auf Gehweg gegen eine Fußgängerin und flüchtet /Polizei sucht Zeugen" finden Sie unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/6200359 (sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

