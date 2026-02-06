PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Zwei Pedelecs sichergestellt
Wem gehören diese Räder?

Kevelaer (ots)

Im Rahmen eines Polizeieinsatzes am 18. Januar 2026 wurden in Kevelaer im Bereich der Brücke an der Gelderner Straße zwei Pedelecs sichergestellt. Die beiden Männer, die mit den Rädern angetroffen wurden, konnten keine schlüssigen Eigentumsnachweise zu diesen erbringen. Die Rahmennummern wurden unkenntlich gemacht. Es ist daher nicht auszuschließen, dass die Pedelecs zuvor gestohlen wurden. Bislang konnten die rechtmäßigen Besitzer allerdings nicht ermittelt werden. Es handelt sich um schwarzes Pedelec der Marke Cube und ein ebenfalls schwarzes Pedelec der Marke Specialized Levo. Die Polizei fragt daher: Wem gehören diese Zweiräder oder wer kann Angaben zu den Besitzern machen? Hinweise werden von der Kripo Goch unter 02823 1080 entgegengenommen. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

