POL-KLE: Kerken - Diebstahl von Kfz
Jeep Grand Cherokee mit dem Kennzeichen KR-HR1116 entwendet
Kerken-Nieukerk (ots)
Am Sonntag (8. Februar 2026) zwischen 16:45 und 20:10 Uhr haben unbekannte Täter einen schwarzen Jeep Grand Cherokee gestohlen, der auf der Krefelder Straße abgestellt war. Das sechs Jahre alte Fahrzeug trug das amtliche Kennzeichen KR-HR1116. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können oder den Wagen gesehen haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)
