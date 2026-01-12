PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Ehrlicher Finder übergibt Geld an die Polizei

Schifferstadt/Ludwigshafen (ots)

Am Sonntagabend erschien ein 64-jähriger bei der Polizeiinspektion Schifferstadt und gab an, dass er in Ludwigshafen Bargeld aufgefunden habe. Den zweistelligen Betrag habe er in der Lutherstraße gefunden. Ein möglicher Besitzer des Geldes konnte bislang nicht ausfindig gemacht werden. Die Stadtverwaltung Ludwigshafen wurde hierüber informiert. Der Besitzer des Geldes möchte sich bitte mit der Stadtverwaltung (Fundbüro) in Verbindung setzen. Dem ehrlichen Finder ergeht ein großes Dankeschön.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

