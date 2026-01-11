Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Schifferstadt (ots)

Am Samstagmittag führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Schifferstadt Am Sportzentrum in Schifferstadt eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Im Rahmen der Kontrolle konnten bei dem Fahrer des Pkw drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Der 23-jährige gab zu Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Darüber hinaus konnte in seinem Fahrzeug eine kleine Menge Amphetamin aufgefunden werden. Dem Mann wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

