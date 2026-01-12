PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Defektes Fahrzeuglicht endet mit Strafverfahren; Trunkenheitsfahrt

Frankenthal (ots)

Am 11.01.2026 gegen 20:00 fiel einer Polizeistreife ein Fahrzeug in der Wormser Straße auf, dessen Abblendlicht defekt war. Daraufhin wurde das Fahrzeug durch die Beamten einer Verkehrskontrolle unterzogen. In dessen Rahmen konnte bei der 34-Jährigen Fahrerin deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein bei ihr durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,26 Promille. Zur Entnahme einer Blutprobe wurde die Dame zur Dienststelle verbracht. Dort wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Die Frau erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)
Niklas Böckly

Telefon: 06233 313-3205
E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de
http://s.rlp.de/POLPDLU

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 11.01.2026 – 09:05

    POL-PDLU: Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

    Schifferstadt (ots) - Am Samstagmittag führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Schifferstadt Am Sportzentrum in Schifferstadt eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Im Rahmen der Kontrolle konnten bei dem Fahrer des Pkw drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Der 23-jährige gab zu Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Darüber hinaus konnte in seinem Fahrzeug eine kleine Menge Amphetamin ...

    mehr
  • 11.01.2026 – 09:03

    POL-PDLU: E-Scooter-Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

    Schifferstadt (ots) - Am Freitagabend wurde durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Schifferstadt, in der Bahnhofstraße in Schifferstadt, eine Verkehrskontrolle mit einem E-Scooter durchgeführt. Im Rahmen der Kontrolle gab der 29-jährigen Fahrzeugführer an, dass er kürzlich Cannabis konsumiert habe. Der Betroffene wurde daraufhin zur Dienstelle verbracht, wo ihm durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen wurde. Es ...

    mehr
  • 10.01.2026 – 13:07

    POL-PDLU: Alleinunfall unter Drogeneinfluss

    B9/Dudenhofen (ots) - Am Freitagmorgen (09.01.2026) gegen 6 Uhr befuhr ein 25-jähriger Autofahrer die B9 von Speyer kommend in Fahrtrichtung Germersheim. Kurz hinter der Ausfahrt Dudenhofen kam der Fahrer vermutlich aufgrund Sekundenschlafes nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert mehrfach mit der Mittelleitplanke. Anschließend überquerte er beide Fahrspuren und prallte in die rechte Schutzplanke, wo das Fahrzeug ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren