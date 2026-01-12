Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Defektes Fahrzeuglicht endet mit Strafverfahren; Trunkenheitsfahrt

Frankenthal (ots)

Am 11.01.2026 gegen 20:00 fiel einer Polizeistreife ein Fahrzeug in der Wormser Straße auf, dessen Abblendlicht defekt war. Daraufhin wurde das Fahrzeug durch die Beamten einer Verkehrskontrolle unterzogen. In dessen Rahmen konnte bei der 34-Jährigen Fahrerin deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein bei ihr durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,26 Promille. Zur Entnahme einer Blutprobe wurde die Dame zur Dienststelle verbracht. Dort wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Die Frau erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

