Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: E-Scooter-Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Schifferstadt (ots)

Am Freitagabend wurde durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Schifferstadt, in der Bahnhofstraße in Schifferstadt, eine Verkehrskontrolle mit einem E-Scooter durchgeführt. Im Rahmen der Kontrolle gab der 29-jährigen Fahrzeugführer an, dass er kürzlich Cannabis konsumiert habe. Der Betroffene wurde daraufhin zur Dienstelle verbracht, wo ihm durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen wurde. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

