Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: E-Scooter-Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Schifferstadt (ots)

Am Freitagabend wurde durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Schifferstadt, in der Bahnhofstraße in Schifferstadt, eine Verkehrskontrolle mit einem E-Scooter durchgeführt. Im Rahmen der Kontrolle gab der 29-jährigen Fahrzeugführer an, dass er kürzlich Cannabis konsumiert habe. Der Betroffene wurde daraufhin zur Dienstelle verbracht, wo ihm durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen wurde. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 4950
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

  • 10.01.2026 – 13:07

    POL-PDLU: Alleinunfall unter Drogeneinfluss

    B9/Dudenhofen (ots) - Am Freitagmorgen (09.01.2026) gegen 6 Uhr befuhr ein 25-jähriger Autofahrer die B9 von Speyer kommend in Fahrtrichtung Germersheim. Kurz hinter der Ausfahrt Dudenhofen kam der Fahrer vermutlich aufgrund Sekundenschlafes nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert mehrfach mit der Mittelleitplanke. Anschließend überquerte er beide Fahrspuren und prallte in die rechte Schutzplanke, wo das Fahrzeug ...

    mehr
  • 10.01.2026 – 08:33

    POL-PDLU: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

    Frankenthal (ots) - Am 09.01.26 kam es gegen 16:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Aufgrund des Verkehrsaufkommens beschleunigte der 37-jährige Fahrer mit seinem Fahrzeug, um die dortige Abfahrt nehmen zu können. Dabei kollidierte er mit der Fahrzeugfront und der abzweigenden Leitplanke. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten die Beamten Alkoholgeruch vom Fahrer ausgehend wahrnehmen. ...

    mehr
  • 10.01.2026 – 08:31

    POL-PDLU: körperliche Auseinandersetzung - Zeugen gesucht

    Frankenthal (ots) - Am 09.01.26 soll es gegen 15:15 Uhr im Albrecht-Dürer-Ring in Frankenthal zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Auto- und einem Busfahrer gekommen sein. Grund der Auseinandersetzung sei ein verkehrsbehindernd parkendes Fahrzeug unmittelbar vor der dort befindlichen Sparkasse gewesen sein. Bei dem Busfahrer soll es sich um eine ...

    mehr
