Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Verkehrsunfall

Pedelecfahrerin schwer verletzt

Goch (ots)

Am Samstag (7. Februar 2026) gegen 12:00 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Bahnhofstraße / An der Post ein Verkehrsunfall, bei dem sich eine Pedelecfahrerin schwer verletzte. Eine 39-Jährige Autofahrerin aus Goch war in ihrem Opel auf der Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof unterwegs. Als sie an der Kreuzung zur Straße An der Post weiter geradeaus fahren wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einer von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 35-Jährigen aus Goch, die mit ihrem Pedelec auf dem Radweg unterwegs war. Die Pedelecfahrerin stürzte und verletzte sich schwer, ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. An dem Pedelec befand sich ein Fahrrad-Anhänger, in dem zwei Kinder saßen. Sie blieben unverletzt, ebenso die Autofahrerin und eine Beifahrerin im Opel. (cs)

